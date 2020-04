ÉTHIER, Francine née Gaudette



Paisiblement, à l'hôpital du Haut-Richelieu, le 11 avril 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Francine Éthier née Gaudette, résidente de Saint-Jean-sur-Richelieu et épouse de M. Michel Éthier, fille de feu M. Édgard Gaudette et de feu Mme Josée St-Germain.Outre son époux elle laisse dans le deuil ses enfants: Carolyne (Bruno Leclerc) et Stéphanie Éthier (Yanick Napert); ses petits-enfants: William, Zachary, Rosalie, Coraly et Thomas; ses frères et ses soeurs: feu Yves, feu Michèle, André et Gérald (Christine); ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Pierre (Micheline), Nicole (feu André), Serge (Suzanne), Marie-Lyne (Michel) et Danielle (André); ses neveux et ses nièces, ses cousins et ses cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:86, CHEMIN DES PATRIOTES ESTSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450-390-1111complexefuneraire.caCompte tenu des récents événements et des recommandations entourant les rassemblements, la famille choisira la date du service funéraire ultérieurement. L'information sera disponible sur le site web du complexe funéraire.La famille aimerait tout particulièrement remercier les médecins et tout le personnel de l'hôpital du Haut-Richelieu ainsi que le personnel de la résidence Sélection de Saint-Jean unité Rose-Aimée.Des dons à la fondation de l'hôpital du Haut-Richelieu et à la fondation Parkinson Québec seraient appréciés. Des formulaires seront disponibles au bureau du complexe ou en lignehttps://fondationsante.com/ https://parkinsonquebec.ca/