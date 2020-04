GAUTHIER, Claude



À Montréal, le 11 avril 2020, est décédé M. Claude Gauthier, à l'âge de 79 ans, suite à un long combat contre le cancer.Il laisse dans le deuil ses deux filles: Sylvie (Luc Bruneau) et Line (Jim Langdon); ses trois petits-enfants: Valérie, Maxime et Sean; ses deux frères: Pierre et Yvon; son beau-frère Alain (feu Huguette); ses deux nièces: Isabelle et Caroline; ainsi que de nombreux parents et amis; sans oublier Loraine qui fut présente à plusieurs étapes de sa vie.Compte tenu de la crise exceptionnelle en cours et en ces temps peu propices aux rencontres il n'y aura pas de réunion, de cérémonie ni de funérailles publiques, décision qu'il aurait sûrement et sagement appuyé. Nous préférons unir nos pensées pour lui rendre hommage et assurer une protection pour tous.Si vous le désirez, vous pouvez offrir vos condoléances à la famille via le courriel:claudegauthier40@hotmail.com