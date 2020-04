300 guitaristes ensemble sur le web

Plus de 300 guitaristes du Québec, du Canada et d’Europe se réunissent virtuellement tous les samedis pour apprendre quelques chansons à la guitare, grâce à une initiative du musicien québécois Pascal Castonguay.

Propriétaire depuis 15 ans d’une école de guitare qui étend ses tentacules dans 11 villes du Québec, et musicien qui a accompagné Lynda Lemay, Guylaine Tanguay et Irvin Blais, Pascal Castonguay trouvait dommage que tous ses élèves ne puissent plus se réunir pour jouer ensemble, en raison de la pandémie.

Il a eu l’idée de faire des Facebook Live tous les samedis, à 15 h, de chez lui, à Magog. Le musicien croyait pouvoir rassembler une vingtaine de personnes. Samedi dernier, 335 guitaristes, connectés depuis Rouyn-Noranda, Sept-Îles, Vancouver, la France ou la Belgique, se sont joints à lui.

« C’est exceptionnel, ce qui se passe. C’est comme si je remplissais le Vieux Clocher de Magog. Je sens que les gens sont contents d’avoir un rendez-vous, ils sortent leur guitare et ne sont plus seuls. C’est pour ça que je le fais », explique-t-il.

Ouvert à tous

Que vous soyez débutant ou avancé, tout le monde peut se joindre à Pascal Castonguay, qui montre les bases d’une dizaine de chansons à chaque live. Il fait également une chanson fétiche tous les samedis, soit Hallelujah de Leonard Cohen.

« Je m’adresse à des gens qui ont une petite base en guitare. J’amène des chansons faciles, j’essaie de m’en tenir à des chansons à trois ou quatre accords pour que tout le monde soit capable. Je leur montre la rythmique, sans trop entrer dans la technique. »

► Pour jouer de la guitare les samedis à 15 h, rendez-vous sur la page Facebook.