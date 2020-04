BINETTE, Nicole (née Gratton)



À Boucherville, le 11 avril 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée sereinement et paisiblement madame Nicole Gratton, épouse de monsieur Rodolphe Binette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Chantal (Denis Fleury), Sophie (François Desbiens), France (Normand Sawyer), Josiane (Tom O'Neill); ses petits-enfants Marie-Pier, Chloé, Charles-Étienne, Léa, Antoine, Megan, Anthony, Véronica, Émilien, Marellie; son arrière-petit-fils Nathan ainsi que ses petits-enfants de coeur Félix-Antoine, Laurie-Anne et Laurie. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Ginette (André Bélanger), sa belle-soeur Suzanne Belgarde (feu Lucien Binette), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Nicole, cette femme d'exception, a été une inspiration pour plusieurs de par sa bonté, sa générosité exemplaire et sa résilience hors du commun.La famille tient à remercier le personnel de la Maison Source Bleue pour l'humanité des soins prodigués à son égard. Elle tient également à remercier Annie Claveau du CLSC des Seigneuries de Varennes pour son accompagnement.Compte tenu des circonstances exceptionnelles que nous vivons actuellement, les funérailles seront célébrées à une date ultérieure. Les informations vous seront transmises via une seconde publication dès qu'elles seront connues.Des dons à la Fondation Source Bleue de Boucherville ou à la Société de recherche sur le cancer seraient appréciés.Les arrangements funéraires ont été confiés auTéléphone : (450) 655-6036Télécopieur : (450) 655-0941