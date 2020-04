RICHER, Fernand



À LaSalle, le 7 avril 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé Monsieur Fernand Richer, époux de Françoise Baller.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Francine (Pierre), Sylvie (Gaétan) et Caroline (Alain), ses petits-enfants Marie-Claude (François), Marc-Olivier (Myriam), Maude (Jason) et Maxime, son arrière-petit-fils Enzo, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du 2ème étage de l'Hôpital de LaSalle pour leur soutien et les bons soins prodigués.Compte tenu de la situation actuelle, l'exposition des cendres et les funérailles seront tenues ultérieurement.