LÉGER, Marcel, ing.



Notre merveilleux conjoint, papa, papi nous a quittés tout doucement à la maison, entouré de sa famille le 10 avril 2020.Il laisse dans le deuil son épouse Denise, ses enfants: Sophie, Thierry, Simon, ses petits-enfants: Maude, Alexis, Ulysse, Edward et Rose, ses trois soeurs et son frère, sa famille élargie et ses précieux amis.La famille remercie l'équipe médicale du service d'hématologie et d'oncologie de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le personnel du CLSC Vaudreuil-Soulanges - équipe en soins palliatifs et notre ange gardien Carole Reumont pour leur soutien indéfectible.Une cérémonie commémorative aura lieu à une date ultérieure.