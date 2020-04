GIROUX, Lise



À Montréal, le 12 avril 2020, à l'âge de 80 ans est décédée Mme Lise Giroux. Elle est partie rejoindre son fils André.Elle laisse dans le deuil son ex-mari Jean-Jacques Rouleau, ses fils Sylvain (Chantale) et Daniel (Mireille), ses petits-enfants Amélie, Karine, Frédérique, Jonathan, David, ses frères et soeurs Marie-Reine (Denis), Ginette (Henri), Jean et François, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.En raison de la situation actuelle, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec.