CÔTÉ DESJARDINS, Lucille



À son domicile de Rawdon, le 8 avril 2020, à l'âge de 90 ans et 4 mois, est décédée madame Lucille Côté. Elle était l'épouse de feu Robert Desjardins et la mère de feu Réginald Desjardins (Guylaine Riopel).Elle laisse dans le deuil ses enfants: Monique, Solange, Aline, Denise (Michel Fafard), Régis (Nancy Turner), Chantal (Pierre Riopel), Donald (Jocelyne Riopel), Mario (Denise Martin), Manon (Michel Forest), Robert Jr (Louise Paquin), Jinny (Sylvain Provost); ainsi que 22 petits-enfants, 32 arrière-petits-enfants et 5 arrière-arrière-petits-enfants, son frère Jean-Eudes Côté (Ghislaine Fournier) et sa soeur Olivette Côté-Harrison ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis.En raison de la situation de pandémie du coronavirus (COVID-19) et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Côté vous avise du report à une date indéterminée des visites au centre funéraire et de la cérémonie commémorative.1077 RUE LÉPINE, JOLIETTEwww.centrefunerairejoliette.com