PAIEMENT (née LOSLIER)

Ghislaine



De Mascouche, le 10 avril 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Ghislaine Loslier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre, Normand (France), Gilbert et Johanne (Lise), ses petits-enfants Sébastien (Anne) et Guillaume (Claudie), ses arrière-petits-enfants Lydia, Alec, Edouard et Eléana, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au :850, MONTÉE MASSON, MASCOUCHEle vendredi 17 avril de 10h00 à 12h00, suivra la liturgie de la Parole en toute intimité.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer ou à la fondation de votre choix.