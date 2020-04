GUILBAULT (née St-Germain)

Jacqueline



À LaSalle, le 6 avril 2020, à l'âge de 99 ans, est décédée Madame Jacqueline St-Germain, épouse de feu Yvon Guilbault et mère de feu Robert et feu Yves.Elle laisse dans le deuil son fils Pierre, sa belle-fille Madeleine Haîneault, ses petits-enfants Lynda (Samer), Daniel (Josée), ses arrière-petits-enfants Laurence (Charles), Alexandra (Philippe), Sandrine, Simon et Sofia, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence des Floralies de LaSalle pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de la Maison du Père serait apprécié en sa mémoire.Compte tenu de la situation actuelle, il n'y aura aucune exposition.