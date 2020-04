SOARES, Palmira

(née Da Costa)



À Repentigny, le 9 avril 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Palmira Da Costa, épouse de feu M. Manuel Soares.Elle laisse dans le deuil ses enfants Georges, Maria, Cidalia et José ainsi que leurs conjoint(e)s, ses petits-enfants Steve, Isabelle, Christina, Martin, Debbie, Cynthia, Brian et Jérémie, ses arrière-petits-enfants Élyane, Alexi, Livia, Emrick, Léanne, Rosalie et Emma, son frère Pedro et sa soeur Rosaria ainsi que plusieurs autres parents et amis.Dans les circonstances actuelles, une célébration aura lieu en toute intimité.www.dignitequebec.com