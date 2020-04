FARMER, Liliane



À Lasalle, le 5 avril 2020, à l'âge de 98 ans, est décédée Madame Liliane Farmer, épouse de feu M. Charles Numainville.Elle laisse dans le deuil sa fille Carole, son gendre Steve, sa belle-soeur Thérèse Metcalfe Bédard ainsi que plusieurs parents et amis.Compte tenu de la situation actuelle, l'exposition des cendres et les funérailles de Madame Farmer, auront lieu à une date ultérieure en 2020.La famille tient à remercier le personnel de la Résidences Floralies de Lasalle pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société de Protection des Animaux serait apprécié en sa mémoire.