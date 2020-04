DUMONT, Pauline



À Montréal, le vendredi 10 avril 2020 est décédée, à l'âge de 79 ans, Pauline Dumont.Elle laisse dans le deuil son fils Serge (Noëlla), ses frères et soeurs, neveux et nièces, ses amis de GTI McDonald, ses voisins, ainsi qu'autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles.