«C’est dangereux la dépression, demandez de l’aide»

Vous avez des idées noires, de problèmes de sommeil, de l’anxiété, de l’irritabilité, la vie sous semble sans intérêt et la pandémie aggrave encore plus les choses. Le psychologue Paul Langevin vous implore de demander de l’aide.

«La dépression est encore taboue. C’est un débalancement chimique du cerveau. La noradrénaline communément appelée hormone de stress devient plus élevée et elle siphonne notre sérotonine et là, on tombe en dépression. On peut même constater une dépression par une prise de sang. C’est grave», formule M. Langevin.

Ne vous sentez pas coupable et n’ayez pas honte : consultez un médecin, un spécialiste, conseille le psychologue.

Plusieurs sont réticents à se tourner vers les antidépresseurs pour soigner leur dépression. «C’est dangereux la dépression. Il ne faut pas avoir peur de la médication. Quand on a un débalancement chimique du cerveau, il faut prendre des médicaments», dit-il.

Que faire si vous constatez qu’un proche est en détresse, quels sont les signes d’une dépression? «Si la tristesse dure depuis un mois, deux mois, si la personne s’est mise à boire, dit quelque chose comme je m’en vais, je te laisse toutes mes affaires, pleure beaucoup ou pour rien, perd du poids, néglige son hygiène corporelle, etc. Il faut être attentif aux signes», précise Paul Langevin.

Et si votre proche ne veut pas se faire aider? «Il faut agir. On peut même dire à la personne, j’appelle ton médecin pour toi. Vous pouvez contacter un organisme de prévention du suicide, de prévention en santé mentale, à la limite on va à la clinique avec la personne dépressive», conseille le psychologue.