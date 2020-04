«C'est son premier match et il est en train d'écœurer Chris Pronger!»

Beaucoup de choses ont été dites sur le passage de P.K. Subban à Montréal. Mathieu Darche, lui, ne conserve pas le souvenir d'un coéquipier qui causait des distractions, mais plutôt celui d’un joueur qui inspirait confiance à son équipe.

Revenant sur la fameuse épopée du Canadien de Montréal lors du printemps de 2010 lors de l’émission Dave Morissette en direct sur les ondes du réseau TVA Sports, mercredi soir, Darche a raconté une histoire savoureuse au sujet de P.K, survenue avant les séries éliminatoires.

Même lorsqu’il donnait ses premiers coups de patin dans la Ligue nationale de hockey (LNH), P.K. Subban n’avait pas froid aux yeux.

«À son premier match dans la LNH, Chris Pronger, qui est un des joueurs les plus salauds du circuit, arrive pour frapper P.K, se souvient Darche. Il se penche, Pronger le manque. P.K. se retourne et il dit: "Suck on that Prongs!" C’est son premier match et il est déjà en train d’écoeurer un gars qui s'en va au Temple de la renommée!»

L’ancien attaquant du Tricolore, qui occupe désormais un poste au sein de la direction du Lightning de Tampa Bay, croit que l’enthousiasme débordant de Subban a été un atout pour le CH au cours de son parcours qui s’était finalement arrêté en finale de l’Est, contre les Flyers de Philadelphie.

«Il avait une confiance contagieuse, mentionne Darche. Les gens ont fait des histoires sur P.K., selon lesquelles il dérangeait. L’équipe était meilleure avec P.K., il était très respecté. Pour lui, d’arriver au sixième match contre les Capitals de Washington et d’avoir une telle confiance, c’était exceptionnel.»

Dans la Ligue américaine, Darche avait joué un rôle de mentor auprès du flamboyant défenseur en compagnie d'Alex Henry, un autre vétéran chez les Bulldogs de Hamilton à l'époque.

«Parfois, il fallait qu'on le "squeeze" un peu pour dire: "P.K., calme-toi", raconte Darche. Après un match, son père, Karl, était venu me voir. Il me dit: "J'ai entendu dire que, parfois, t'es dur avec mon gars." J'explique que j'essaie juste de l'aider à être un professionnel. Et lui de me répondre: "Assure-toi de le garder à l'oeil, il en a besoin!"»

À la défense de Gauthier

Darche a par ailleurs bien voulu mettre son grain de sel dans le sempiternel (et lassant!) débat entre Carey Price – Jaroslav Halak. L’homme de hockey a pris la défense de Pierre Gauthier, dont le règne à titre de directeur général du Tricolore est souvent tourné en dérision.

«Nous, on n’en parlait pas dans la chambre, mais tous les jours, on s’en faisait parler par les journalistes. Halak? Price? Price? Halak? Ça devenait une distraction», explique-t-il.

Bon nombre de partisans avaient crié au scandale lorsque Gauthier avait osé échanger Halak, le héros des dernières séries, aux Blues de St. Louis en retour de Lars Eller et d'Ian Schultz. Price, lui, venait de connaître une saison en dents de scie.

«Les gens aiment critiquer Gauthier. Il était particulier, concède Darche, mais échanger un gardien comme Halak, qui venait de nous amener en finale de conférence, ça prenait quand même du cran. Je pense encore que c’était la bonne décision. Price, c’est encore un des meilleurs, sinon le meilleur gardien de la Ligue nationale – on en a un pas pire à Tampa aussi...»