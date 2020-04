CHSLD: des médecins étaient sans réponse

Des médecins se sont manifestés depuis le début de la crise pour offrir de l’aide en CHSLD mais certains affirment que leur offre est demeurée sans réponse.

En raison de l’organisation des soins contre le coronavirus, des médecins se retrouvent avec des horaires beaucoup moins chargés alors que d’autres sont débordés.

«Je fais uniquement des gardes COVID-19 et j'ai écrit à la FMOQ il y a plus d’une semaine sans aucun retour. Le manque semble criant, mais il n'y a pas de chef d'orchestre et on est nombreux à avoir des interrogations sur le mécanisme de gestion des effectifs. J'ai spécifié que mon offre incluait des taches non médicales. Il y a du monde inactif dans le réseau», a expliqué une omnipraticienne de la banlieue de Montréal.

Même s’ils sont plusieurs comme le Dr Gaétan Barrette à lever la main, bien peu veulent toutefois s’afficher publiquement.

Pas d’appel

«J’ai donné mon nom il y a un mois mais je n’ai jamais eu d’appel», a mentionné l’un d’eux.

Certains attendent également de savoir où sont les besoins. «Où sont les besoins urgents? Dans quels CHSLD? Nous avons très peu de cas de COVID-19 chez nous alors à quoi est liée la pénurie de personnel?», s’interroge un autre médecin du Bas-Saint-Laurent.

Un autre médecin qui fait du dépannage dans l’une des régions éloignées du Québec affirme qu’il serait prêt à aider bénévolement.

«Le salaire qui me sera versé m’importe peu», lance le médecin Mathieu Hains sur les réseaux sociaux. Ce dernier souhaite toutefois que l’on valorise d’abord les professions d’infirmières et de préposés aux bénéficiaires.

Une expertise

«Les infirmières et infirmiers ne sont pas des sous-médecins et ne sont pas sous-qualifiés par rapport à nous. De même pour nos collègues PAB, qui ont eux aussi des compétences tout à fait distinctes de celles que j’ai appris (...) Vous viendrez me voir tenter de donner une injection sous-cutanée sans faire d’hématome, changer une sonde urinaire sans faire de faux-trajet, débrider une plaie de siège sans arracher de peau saine. Vous constaterez que je n’ai pas l’expertise nécessaire pour mener à bien ces manœuvres avec la qualité de soins à laquelle nos aînés ont droit», ajoute-t-il dans un long message.

«La plupart des membres de notre département ont levé la main pour nourrir et laver des patients, mais l’utilisation des médecins spécialistes est-elle la meilleure gestion des ressources?» se questionne aussi une spécialiste de Gatineau.

À Québec, le propriétaire du Groupe Médical Lacroix, le Dr Marc Lacroix, affirme qu’il a offert le support des 42 médecins de son réseau de cliniques privées, mais qu’il n’a pas eu de réponse de Québec.