COVID-19 : ces jeunes patients qui se battent pour leur vie à Montréal

Bien que la COVID-19 fasse plus de victimes chez les personnes âgées, les plus jeunes ne sont pas pour autant hors de danger.

«C’est certain qu’il y en a moins, mais les jeunes, on en a dans la vingtaine ou dans la trentaine qui sont aussi malades que des gens de 70 ans», a expliqué mercredi Dr François Marquis, chef du service de soins intensifs de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

«C’est juste qu’eux, leurs chances de survie sont de loin meilleures, mais ce n’est pas vrai qu’on protégé si on est jeune et qu’on n’a pas à faire attention.»

«J’ai deux patients présentement qui sont dans la force de l’âge avec peu ou pas d’antécédents médicaux qui se battent pour leur vie», a insisté le médecin.

«Ils sont malades pour vrai. Ceux qui disent que c’est juste un rhume, croyez-moi, quand vous êtes rendu aux soins intensifs, ce n’est pas juste un rhume. On voit que les gens qui ont une maladie pulmonaire sont très durement atteints.»

«Perdre la carte» au réveil

Les cas de jeunes patients atteints de la COVID-19 aux soins intensifs s’avèrent assez rares.

Selon les statistiques du Centre d’expertise et de référence en santé publique l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), aucun décès lié à la COVID-19 n’a été recensé chez les moins de 30 ans.

Or, Dr Marquis prévient que guérir de la COVID-19 n’a rien de facile. Il parle d’un processus de guérison long et difficile, en plus d’une phase de réveil pour le moins éprouvante chez certains patients.

«Quand ils se réveillent et commencent à mieux aller au niveau des poumons, ils perdent la carte, ils ont un moment de délire, a-t-il expliqué. Personne ne se réveille [en étant] bien. Ce n’est pas comme une opération, quand on enlève le tube et que tout va bien. Ça leur prend un ou deux jours à émerger de cet état de confusion.»

«À cause des médicaments qu’on est obligés d’utiliser, les fameux Curare (un médicament anesthésique administré dans le cadre d’anesthésies générales, NDLR), surtout chez nos patients âgés, ça peut leur laisser une grande faiblesse musculaire, pas juste un effet secondaire, qui va demander des semaines de physiothérapie pour certains. »

Selon Dr Marquis, «une semaine aux soins intensifs, ça peut vouloir dire un mois à l’hôpital. Pour nos survivants, c’est juste une étape qu’ils ont réussi à franchir. Ils ne sont pas encore sortis de l’hôpital.»

Pour des personnes âgées ayant séjourné aux soins intensifs, il faut parfois calculer cinq ou six semaines de rémission.