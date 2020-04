COVID-19 : la propagation du coronavirus ralentit au pays

OTTAWA | La vitesse de propagation du coronavirus ralentit au pays, a souligné la santé publique du Canada, mercredi, tout en appelant les Canadiens à garder le cap sur les mesures de distanciation sociale.

«À la fin mars, lorsque la croissance était la plus rapide, le nombre de cas doublait tous les trois jours. Récemment, [cela prend] plus de 10 jours», a affirmé l’administratrice en chef de la santé publique, Dre Theresa Tam.

En date de mercredi vers midi, on recensait plus de 27 000 cas de COVID-19 et près de 1000 décès.

Si Dre Tam a mentionné un progrès dans les derniers jours, elle a exhorté les Canadiens à ne surtout pas baisser la garde et à continuer à respecter les directives de santé publique.

«Même si nous aimerions tous qu’il s’agisse désormais d’un sprint jusqu’à la ligne d’arrivée, ce n’est pas cela. Il s’agit d’un marathon et quitter trop tôt [la bataille] ne fournira aucune récompense», a-t-elle illustré.