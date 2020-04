COVID-19 : pas de camping avant le 31 mai dans les parcs fédéraux

Il n’y aura pas de camping ou toutes autres activités dans les parcs, aires de conservation et lieux historiques fédéraux avant au moins le 31 mai, a annoncé Parcs Canada, mercredi.

Et ces directives pourraient rester en vigueur après cette date, selon l’évolution de l’épidémie de la COVID-19.

«Le gouvernement du Canada demande à la population canadienne de rester à la maison et d'aider à limiter la propagation de la COVID-19. Parcs Canada prend ces mesures additionnelles pour aider à garder les gens en sécurité», a dit le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Jonathan Wilkinson, par communiqué.

Tous les services ainsi que les installations de Parcs Canada destinés aux visiteurs demeurent donc fermés. Ceci inclut les toilettes, les centres d’accueil et le camping (même en arrière-pays). L’accès par véhicule aux parcs fédéraux demeure également interdit.

Aucune nouvelle réservation ne sera prise avant le 1er juin, et ce pourrait être même plus tard en fonction de l’épidémie. Toutes les réservations déjà faites pour la période allant jusqu’au 31 mai seront automatiquement annulées et entièrement remboursées.