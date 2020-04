COVID-19: certains préposés à domicile se sentent oubliés par le gouvernement Legault

Tandis que tous les yeux sont rivés sur le manque de ressource dans les CHSLD, certains préposés à domicile se sentent oubliés et déplorent de ne pas pouvoir profiter d’une bonification salariale en cette période de pandémie.

«Malheureusement, la bonification du fameux 4$ qu’on entend beaucoup, pour les préposés aux bénéficiaires, ça s’adresse aux gens en résidence de personnes âgées, mais ça ne s’adresse pas à notre personnel à nous, puis c’est ce que l’on dénonce, parce qu’on fait le même travail, mais à domicile», a expliqué Patrick Roy, directeur général de la Coopérative de solidarité de services à domicile Memphrémagog, sur QUB radio avec l'animatrice Geneviève Pettersen, mercredi.

Pour ce qui est du secteur public, M. Roy déplore que la bonification salariale soit réservée aux «préposés d’aide à domicile qui travaillent pour le CLSC».

ÉCOUTEZ l’entrevue de Patrick Roy, sur QUB radio:

«Souvent, les gens qui écoutent les médias, sont un peu perdue dans tout ça, parce qu’on entend aussi qu’il y a une aide qui est descendue de 4 à 8% [...] pour le secteur public, donc tout ce qui est CLSC. Les préposés d’aide à domicile qui travaillent pour le CLSC, eux, ont eu une prime.»

Le directeur général de la Coopérative de solidarité de services à domicile Memphrémagog, une entreprise d’économie sociale sans but lucratif, affirme avoir l’impression que l’on «oublie le volet de service à domicile et les soins à domicile» offerts aux «gens vulnérables».

«Présentement, on comprend que la chaleur est vraiment sur les CHSLD, les résidences pour personnes âgées, mais il ne faut pas oublié qu’il y a des gens à domicile, qui reçoivent des services [...] on parle bien entendu des personnes âgées, mais aussi des personnes à mobilité réduite ou des personnes qui ont des limitations physiques.»

«Nous, nos craintes, c’est qu’on arrive plus à desservir cette clientèle-là, et cette clientèle-là, si on n’arrive plus à la desservir, bien ces clients-là n’auront pas le choix de se tourner vers un centre hospitalier ou un CHSLD», a-t-il ajouté.