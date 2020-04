Des réouvertures qui en soulagent plusieurs

Il y avait de l’enthousiasme dans l’air dans les ateliers mécaniques et dans les centres de jardinage, mercredi. Employés et clients étaient heureux de goûter à un semblant de vie normale – toujours en gardant une bonne distance entre eux.

« Attendre des chèques du gouvernement, les ci, les ça... Moi, j’aime mieux travailler », lance Paul Duchesne en préparant les pneus d’été d’un de ses premiers clients à la succursale OK Pneus du boulevard Wilfrid-Hamel, à Québec.

Trois semaines à la maison, c’était suffisant pour épuiser sa patience. Quand son patron l’a appelé pour lui demander de revenir au boulot, il n’a pas hésité à dire oui.

« J’étais content. Sortir de la maison, l’argent [qui] va rentrer, enfin... moi, j’ai besoin de bouger. En étant confiné dans la maison, je n’avais plus de vie. D’aller travailler, de croiser du monde, c’est merveilleux », renchérit M. Duchesne.

Compréhension

Le propriétaire, Jean-Denis Quenneville, a mis en place différentes mesures sanitaires. Il a pratiquement coupé en deux le volume de rendez-vous quotidiens pour qu’il y ait moins de clients en attente et plus d’espace dans l’atelier, afin de favoriser la distance physique.

M. Quenneville demande à la population d’être compréhensive, car le téléphone ne dérougit pas. « On est encore en quarantaine. On n’est pas obligés d’installer les pneus rapidement », fait-il remarquer.

En date de mercredi, l’entretien de tous les véhicules est inscrit à la liste des services prioritaires. Il en va de même pour le secteur des aménagements paysagers.

Deux heures à peine après l’ouverture, Jeannine Roy et Denis Haché arpentaient déjà les allées du centre Jardin Hamel de L’Ancienne-Lorette, mercredi, question de s’occuper et de « donner un peu plus de gaieté à la maison ».

Parfum d’été

Ici aussi, on remarque divers changements pour minimiser le risque de contagion. Par exemple, on se lave les mains en entrant, les étalages sont plus éloignés et il y a même un service à l’auto.

« On vient goûter à l’été un petit peu, étant donné que c’est frais dehors. C’est le fun de pouvoir penser à notre été et planifier nos semences », ajoute une autre cliente, Viviane Bélanger.

Les graines de légumes et les fines herbes, et tout le matériel pour entamer les plantations à l’intérieur sont très populaires, a remarqué le copropriétaire de l’entreprise, François Parent.

« Les gens veulent avoir leur propre potager et être un peu plus autonomes au niveau des légumes », pense-t-il.