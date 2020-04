Donald Trump gèle le financement de l’OMS: ce n’est pas le moment

Le président américain a annoncé hier soir qu’il suspendait le soutien financier de son pays à l’Organisation mondiale de la santé.

Donald Trump reproche à l’OMS d’avoir transmis de mauvaises informations au sujet de la COVID-19. Il avance aussi que l’organisation onusienne a préféré ménager les susceptibilités de la Chine plutôt que prioriser la santé mondiale.

Donald Trump n’est le premier politicien à remettre en question le travail de l’OMS et des scientifiques sont également intervenus pour critiquer sa gestion de crises précédentes. Ce fut le cas lors de la lutte conte le H1N1. Les déclarations du président ne sont donc pas sans fondements et l’organisation devra s’expliquer plus longuement lorsque le pire de la crise sera passé.

Comme c’est trop souvent le cas, le président américain exagère dans ses attaques et ajoute une part d’interprétation personnelle. Si on lui «pardonne» ses écarts dans des dossiers moins sensibles, ils deviennent irresponsables en période de crise.

Plus que la seule distorsion des faits, je crois que la décision annoncée hier soir comporte beaucoup de risques et aucun avantage. Donald Trump pourrait brandir la menace de couper éventuellement la contribution financière, mais le faire maintenant est contre-productif.

En effectuant ma revue de l’actualité ce matin, je constate que de très nombreux experts du monde de la santé remettent en question la décision du président. Retirer le soutien financier en pleine crise est dangereux. Même un regroupement conservateur comme The Heritage Foundation croit que ce n’est pas avisé.

On peut comprendre l’avantage politique que Donald Trump croit tirer de sa décision. Alors qu’hier on le pressait de questions, il était incapable de justifier l’inaction de son administration au début de la crise. Outre l’interdiction partielle d’entrer aux États-Unis pour ceux et celles qui arrivaient de la Chine, il n’a pas été en mesure de justifier son déni du sérieux de la pandémie et ses déclarations controversées.

On peut donc aisément conclure que le président voit dans l’OMS le bouc émissaire idéal. C’est elle qui répand de fausses affirmations et qui gaspille l’argent des contribuables américains. Le raisonnement est simpliste, surtout quand considère que le président a ignoré plusieurs des mesures proposées par l’agence, des mesures qui auraient ralenti la propagation et du virus et le nombre de morts.

Même si on de manière cynique on devait appuyer cette diversion, on devrait également convenir que la stratégie est maladroite. Après une gestion irresponsable de la COVID-19 au début de la crise, la Chine tente de se refaire une virginité en offrant expertise et aide matérielle à plusieurs pays. Elle assume un leadership qui est habituellement l’apanage des États-Unis. La décision du président de suspendre le soutien financier en pleine crise contribue à ternir l’image des États-Unis tout en contribuant à la stratégie chinoise.

Je me répète, mais si le rôle de l’OMS devra éventuellement être remis en question et qu’on devra demander à ses responsables de jouer cartes sur tables en répondant aux interrogations de manière transparente, couper les vivres de l’organisation alors que nous sommes en pleine crise représente un risque que nous ne pouvons collectivement nous permettre. Notons les écarts ou les erreurs réelles ou présumées et reportons le procès à plus tard.

Ce n’est pas le moment pour le président américain de nous rappeler les limites de son slogan «America first». Pour vaincre cette pandémie, les pays et les experts doivent partager l’ensemble des données et comparer leurs différentes approches. Non seulement devons-nous nous serrer les coudes au pays et dans la province, mais la menace qui pèse sur nous exige aussi une solidarité qui dépasse les frontières.