ST-ANDRÉ, Normand



Le 12 avril 2020 est décédé, à Laval, à l'âge de 86 ans, Normand St-André.Outre son épouse, Yvette Ethier, avec qui il a partagé beaucoup de bonheur pendant les 60 dernières années de sa vie, Normand laisse dans le deuil ses enfants, feu Michel, Line et Serge (Nathalie) ainsi que ses deux petits-enfants Samuel et Élodie.La famille salue ses frères, sa soeur, ses amis de toujours Jean, Jeanine et Denise ainsi que ses proches nièces Isabelle et Carole.Accompagné avec dévouement par Yvette et Line depuis plusieurs années dans son combat contre la maladie d'Alzheimer, Normand aura succombé à l'impitoyable virus, COVID-19.En ces temps peu propices aux rencontres et rassemblements, nous sommes contraints de lui rendre hommage par la pensée.