LAPOINTE, Yvon



De Terrebonne, le 7 avril 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Yvon Lapointe, époux de Mme Marie Rousseau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses soeurs Lise (feu René Dubé) et feu Claudette, ses beaux-frères et belles-soeurs, Yves (feu Debby Campbell), feu Denis, Paul (Lucie Paquette), Claire, feu Madeleine (Pierre St-Onge), Diane (Jean-Marc Laganière), Yvonne (Bernard Bourgouin), ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.Selon ses volontés il ne sera pas exposé.La famille désire remercier le personnel de l'hôpital Cité de la santé.850 MONTÉE MASSON, MASCOUCHE