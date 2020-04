VANIER, Lucille



À Sainte-Thérèse, le 8 avril 2020, à l'âge de 99 ans, est décédée Mme Lucille Vanier, précédée de ses parents M. Randolphe Vanier et Mme Florida Thibault.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces et autres parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires sont reportés à une date ultérieure.105 BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934