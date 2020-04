NADON, Pauline

(Née Cousineau)



De Vimont, le vendredi 10 avril 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Pauline Cousineau, épouse de feu M. Marcel Nadon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Alain (Magalie) et Robert, ses petits-enfants Vanessa (Marc-André), Alexandre, Emmanuelle (Benoit) et Vincent (Marie-Pier), ses arrière-petites-filles Zoey et Juliette, ses frères André (Shirley) et Jean-Paul, son beau-frère André, sa belle-soeur Gisèle, ainsi que plusieurs autres très chers parents et amis.Dans les circonstances actuelles, la famille de Mme Cousineau a pris la décision de reporter tout rituel à une date ultérieure.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la fondation de votre choix.