Je reste chez nous

Web : La décroissance

La maison d’édition Écosociété propose depuis le mois de mars une série de capsules intitulée «Immunité critique» à travers laquelle plusieurs spécialistes et professeurs présentent certaines de leurs idées et en quoi elles peuvent avoir un retentissement plus important alors que le monde fait face à une pandémie. À travers la dernière capsule diffusée, le professeur à HEC Montréal Yves-Marie Abraham présente les idéaux de la décroissance en indiquant ce qu’elles contiennent et représentent, en prenant le soin de les distinguer des récessions économiques.

Disponible depuis le 14 avril sur facebook.com/ecosociete

Sport

Et le but! Avec Pierre Houde

Alors que tous les événements sportifs sont présentement annulés jusqu’à nouvel ordre, la chaîne RDS proposera tous les mercredis un rendez-vous pour tenter de faire le point sur la situation avec quelques experts du milieu. Ce soir, l’animateur Pierre Houde recevra Geoff Molson, propriétaire, président et chef de la direction du Club de hockey Canadien, et François Dumontier, président du Grand Prix du Canada.

Ce soir à 18h30 sur les ondes de RDS

Livre

L’impossible dialogue

Les éditions du Boréal offrent gratuitement en ces temps de confinement quelques titres faisant partie de leur catalogue. Parmi eux, l’essai «L’impossible dialogue», de l’auteur Yves Gingras, traite de la relation entre la science et la religion. Les livres Le nid de pierres, de Tristan Malavoy, Fabrications de Louis Hamelin et Rohingyas d’Élizabeth Turgeon sont également disponibles.

Disponible en ligne depuis le 8 avril sur editionsboreal.qc.ca

Contes

Contes en ligne... qui font du bien

Alors que tous les événements culturels sont désormais annulés jusqu’à la fin de l’été, plusieurs festivals tentent de présenter leur édition malgré tout, à travers une formule revisitée. C’est le cas du Festival interculturel du conte de Montréal qui diffusera en ligne, du 15 au 23 avril, un conte par jour d’un conteur ou d’une conteuse en confinement.

À partir d’aujourd’hui à 12h sur festival-conte.qc.ca.

Installation

Des arcs-en-ciel illuminent le Quartier des spectacles

Pour tenter d’insuffler un peu d’espoir à la population montréalaise en ces temps de pandémie, le Quartier des spectacles, en collaboration avec l’UQAM, illumine à la tombée du jour le pavillon Président-Kennedy de l’Université d’un arc-en-ciel portant le populaire message «Ça va bien aller». Les murs du Musée d’art contemporain de Montréal seront également éclairés des mêmes couleurs.

Présentée depuis le 9 avril

Livre

10 livres en téléchargement gratuit

La maison d’édition La fabrique rend actuellement disponible dix titres en téléchargement libre et gratuit. Parmi eux, les essais Théorie du drone de Grégoire Chamayou, L’anthropocène contre l’histoire de Andreas Malm et L’imaginaire de la Commune de Kristin Ross.

Disponible depuis mars 2020 sur lafabrique.fr/offres-epub

Web

Fragments, histoires à partager

Télé-Québec diffuse en primeur la websérie «Fragments, histoires à partager», produite par Urbania, qui propose 38 courts épisodes variant de deux à dix minutes chacun. La série présente quelques expériences marquantes d’hommes et de femmes dans un décor sobre où chacun et chacune se dévoile en toute simplicité.

Disponible depuis le 9 avril sur fragments.telequebec.tv

Cinéma

O que arde (Viendra le feu)

Comme les salles de cinéma sont présentement fermées, le Cinéma moderne se tourne vers une offre cinématographique en ligne. Le film O que arde (Viendra le feu) du réalisateur franco-espagnol Oliver Laxe est présentement disponible en location. Il a remporté le Prix du Jury Un Certain Regard au Festival de Cannes 2019.

Disponible depuis le 10 avril sur cinemamoderne.com

Cinéma

Wilcox

Le film Wilcox, du réalisateur Denis Côté, est actuellement disponible via la plateforme «Les Films du 3 Mars» (FM3). Le long métrage de 66 minutes et sans dialogues à suit le parcours de Wilcox, un aventurier parcourant le monde à travers des routes et des champs abandonnés, à la recherche de liberté.

Disponible depuis le 8 avril