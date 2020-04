Le CHSLD Laflèche commence à reprendre le contrôle

Marie-Claude Laframboise a été appelée en renfort au CHSLD Laflèche. Elle a travaillé dans l’établissement pendant 10 ans. Depuis plus d'une semaine, elle est revenue donner un coup de main à ses anciens collègues.

«On a réussi à retrouver le contrôle. On recommence à redonner des bains aux lits. Des chefs d’équipe viennent nous épauler sur les étages», confie-t-elle.

Le bilan s'alourdit une fois de plus au CHSLD Laflèche. Trois résidents sont morts dans les dernières heures. La COVID-19 est la cause de 30 décès dans l'établissement.

«Le plus dur c'est de voir les résidents mourir. Avant on préparait leur mort, parce qu’ils avaient un cancer et étaient par exemple en phase terminale. Mais là, on les voit mourir. On ne peut pas les aider. On ne peut pas rien faire», poursuit-elle.

Un premier décès à St-Tite

Mercredi, un résident du CHSLD Mgr Paquin à St-Tite est mort de la COVID-19. Le tiers des aînés du Centre d'hébergement ont été testé positif, en plus de 5 employés. Une contamination qui serait due au roulement de personnel avec le CHSLD Laflèche. Tous les résidents touchés sont maintenant isolés sur un étage qu'on appelle la zone rouge.

Le bilan à la hausse

La Mauricie-Centre-du-Québec compte 862 cas de COVID-19. Le principal défi est de reprendre le contrôle au CHSLD Laflèche à Shawinigan où 103 résidents ont contracté le virus et 30 en sont décédés. Les CHSLD de Trois-Rivières sont jusqu'ici épargnés, mais les équipes sont à pied d'œuvre pour se préparer à une éventuelle éclosion de cas.

La Dr. Fannie Asselin, qui travaille aux résidences Cooke et Roland-Leclerc témoigne que le plus difficile présentement est de faire face à la détresse des familles et des résidents privés de contact. Elle salue le travail des collègues préposés aux bénéficiaires et infirmières.

«En tant de pandémie, tout le monde doit mettre l'épaule à la roue pour le bien-être de nos aînés», mentionne-t-elle en faisant référence à la demande à l'aide lancé aux médecins par le premier ministre Legault.