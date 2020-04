Le clavier Magic Keyboard pour l'iPad Pro est arrivé

Apple vient de dévoiler pour la tablette iPad Pro son nouveau clavier Magic Keyboard qui permet à leurs propriétaires de s’en servir comme d’un ordinateur portatif.

Outre cette polyvalence accrue, le clavier Magic Keyboard intègre un support de type flottant en porte-à-faux qui assure un ajustement de l’angle de vision jusqu’à 130 degrés.

Le clavier en lui-même est du type standard et ses touches sont rétroéclairées comme sur les autres ordinateurs portatifs du groupe. Celles-ci adoptent un mécanisme en ciseau dont la course n’est que d’un millimètre.

Selon Apple, son clavier procure une qualité de «frappe confortable et réactive que l’on travaille sur un genou ou sur un bureau».

Le pavé tactile (trackpad) du clavier promet une navigation fluide, un contrôle facile du curseur et des réglages précis. Ajoutons ici que le pavé tactile est plus naturel à utiliser que le va-et-vient de la main entre le clavier et l’écran.

Quant à l’alimentation, le clavier utilise son port USB-C uniquement pour la recharge de la tablette, ce qui libère le port USB-C de cette dernière pour connecter des accessoires, des lecteurs de disques externes ou des écrans.

Et pour plus de sécurité, lorsque Magic Keyboard est branché et fermé, les microphones de l'iPad Pro sont déconnectés, ce qui empêche toute compromission des données audio.

Compatibilité et prix

Le pavé géré par le système iPadOS est conçu pour fonctionner parfaitement avec les applications que les clients utilisent quotidiennement, ajoute le communiqué d’Apple aujourd’hui.

Offert en français, le nouveau Magic Keyboard est conçu pour fonctionner avec le nouvel iPad Pro, ainsi qu’avec les modèles iPad Pro de la génération précédente.

Pour l’iPad Pro 11 po, le clavier Magic Keyboard coûte 399 $CA et 449 $CA pour le modèle 12,9 po.

Site Web : https://www.apple.com/ca/fr/ipad-keyboards/