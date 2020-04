Le respect de soi est nécessaire, y compris en amour

Je me suis reconnue dans la lettre signée « Une fille qui espère encore ». Comme elle, rendue à plus de 40 ans, je me rendais compte que mes amours ne me menaient nulle part. J’attribuais ça au fait qu’étant une femme de carrière accomplie, indépendante financièrement et humainement, je faisais peur aux hommes.

À la suite d’un énième échec, j’ai pris le parti d’analyser mon problème après qu’une amie m’eut glissé que je m’abaissais trop devant les hommes en ne leur montrant pas ma vraie nature et en me mettant à leur service sans rien exiger en retour. Je me faisais voir comme une pauvre fille ayant peur d’avoir l’air de se vanter du chemin parcouru pour se réaliser et je me présentais comme l’équivalent du tapis sur lequel le gars avec qui je sortais pouvait s’essuyer les pieds.

Il faut dire que j’avais passé ma jeunesse à bâtir ma carrière sans me soucier une miette de me structurer une vie sur le plan humain. Et quand j’ai senti l’urgence de me caser, comme on dit, il commençait à être minuit moins cinq. Non pas que physiquement je n’étais plus attirante, mais je l’étais moins qu’à 20 ans, c’est certain.

Cette amie m’a rendu un fier service, en me faisant voir jusqu’où j’étais prête à m’abaisser pour avoir un homme dans ma vie. Ça n’a pas été facile de changer d’attitude avec eux, et il m’a fallu l’aide d’une thérapeute pour corriger le tir. C’est pourquoi je suggère à cette fille de prendre le temps de bien s’analyser avant de se désespérer pour elle-même. Mais surtout de cesser de s’attacher, comme moi, à des gars qui ne le méritent pas.

Je ne prétends pas que c’est facile ensuite de se trouver un compagnon. La preuve, c’est que je suis encore seule deux ans après ma thérapie. Mais une chose s’est améliorée, même si physiquement, je continue à vieillir, je ne perds plus de mon précieux temps à m’attacher à des gars qui ne me méritent pas.

S.D.

Il n’y a pas d’âge pour s’occuper de soi et il faut parfois frapper durement un mur pour accepter de se regarder tel qu’on est. Vous avez fait du chemin depuis la découverte de votre faille, et c’est l’importance de ce chemin-là qu’il faut comptabiliser en premier, quand on fait son bilan. Rappelez-vous que la personne la plus importante de votre vie, ça doit toujours être vous.