Les inondations ne sont pas responsables de tous nos échecs

À celui qui vous disait ce matin à quel point les inondations avaient bouleversé sa vie au point de lui faire perdre sa conjointe, qui l’avait quitté pour un autre, j’ai des petites nouvelles pour lui. J’ai quitté mon ex après les inondations à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et pas pour un autre. Je l’ai fait parce que ça a dévoilé un côté de lui que je ne connaissais pas et que je n’avais pas du tout envie de côtoyer au quotidien.

Quand la catastrophe, parce que je reconnais que c’est une catastrophe, t’enlève tout ton plaisir de vivre, que ta seule préoccupation devient la valeur de ta maison qui s’en va en fumée (façon de parler dans les circonstances), que tu deviens enragé dès que quelqu’un fait référence aux événements, et que plus rien de la vie de l’autre (moi en l’occurrence) n’a désormais de valeur, et bien t’as juste envie de quitter le bateau. À bon entendeur, salut !

Une fille qui a donné

Je ne sais pas si vous avez vu plus juste que moi dans le cas de ce monsieur, mais je trouvais intéressant de présenter l’autre côté d’une médaille qui pourrait éventuellement inciter ce monsieur à réfléchir sur sa part de responsabilité dans la fuite de sa conjointe.