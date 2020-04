Obama pourrait-il revenir comme vice-président?

J’ai décidé de rédiger ce billet après avoir reçu quelques courriels de lecteurs de ce blogue. Comme le président annonçait officiellement son appui à Joe Biden, certains se demandent si celui-ci ne pourrait pas être tenté de s’adjoindre les services de son ancien patron qui demeure à ce jour le démocrate le plus populaire aux États-Unis.

Je serais tenté de répondre rapidement par la négative. Ayant effectué deux mandats comme président, Barack Obama pourrait déposer sa candidature à une autre fonction élective, mais pas à la vice-présidence. Si je crois fermement qu’il faille écarter cette possibilité, il n’y a cependant pas unanimité chez les experts.

Tout d’abord, recréer le duo en échangeant les rôles ne m’apparaît pas intéressant ni pour l’un ni pour l’autre. Quand on a été dans le siège du président, se limiter à jouer les seconds violons doit être particulièrement difficile à gérer.

Et vous imaginez Biden regardant constamment par-dessus son épaule pour observer ce que fait Obama? Comme pourrait-il rassurer la population et démontrer son indépendance ou son autonomie? Obama et Biden préfèrent assurément que le premier demeure confortablement à l’écart et qu’il soit discrètement disponible pour offrir des conseils.

Si la possibilité d’une vice-présidence Obama n’offre pas une perspective pratique porteuse, je crois que la constitution bloque cette possibilité. Je m’explique.

Depuis 1951, le 22e amendement stipule que: «Nul ne pourra être élu à la présidence plus de deux fois [...]». S’il n’est fait nulle mention de la vice-présidence, nous savons que le vice-président est élu (indirectement) en même temps que le président puisque son nom apparaît sur le ticket présidentiel au moment de l’élection. Si je crois que cet amendement voté après que Franklin Delano Roosevelt ait été élu à quatre reprises exclut d’office Obama, il faut malgré tout considérer l’argument de ceux et celles qui avancent que la vice-présidence n’est pas mentionnée textuellement.

On peut aussi se demander ce qu’il adviendrait dans le cas où Barack Obama était nommé vice-président en remplacement d’un vice-président ou d’une vice-présidente qui aurait quitté son poste ou qui décéderait. Il ne serait pas élu à ce moment. Comme le texte dit qu’on ne peut être élu plus de deux fois...

Même si on interprétait l’amendement de manière plus étroite, un autre amendement, le douzième, permet à mon avis d’écarter une candidature d’Obama. Ratifié en 1804, cet amendement précise que: «aucune personne reconnue inéligible par la Constitution au mandat de président ne pourra être éligible à celui de vice-président des États-Unis». Cet amendement, antérieur au 22e, semble donc donner plus de poids à l’argument selon lequel Obama n’est pas éligible.

Comme vous le constatez, interpréter le contenu de la constitution ou son interprétation n’est pas toujours un exercice aussi simple qu’on le croit. Si Joe Biden jouait le tout pour le tout et désignait Obama comme colistier, ce serait à la Cour suprême de se prononcer. Encore ici cependant, il faut se souvenir que nos voisins du sud ne se prononceront pas directement pour choisir leur président en novembre prochain.

S’ils cocheront bel et bien une case à côté du ticket de leur choix, officiellement ce sont les grands électeurs qui choisissent. La population américaine votera en novembre, mais ce n’est qu’en décembre que les grands électeurs trancheront officiellement en décembre. Ils pourraient alors refuser d’entériner le choix d’Obama. Comme je le souligne souvent, rien n’est simple dans le système américain!

En terminant, vous vous demandiez peut-être si un ancien président avait déjà été élu à une autre fonction. À ma connaissance, il n’y a qu’un seul cas dans toute l’histoire américaine, celui de John Quincy Adams. Le fils de John Adams, un autre président, fut élu au congrès de son état. Je rappelle également que sans y avoir été élu, mais bien nommé, l’ancien président William H. Taft, battu en 1912 par Woodrow Wilson, siégera ensuite à la Cour Suprême des États-Unis.