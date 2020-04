Près de 200 000 demandes d’aide chez Desjardins

Près de 200 000 membres du Mouvement Desjardins aux prises avec des difficultés financières ont demandé un répit de paiement à leur institution au cours du dernier mois, a appris Le Journal.

« Depuis le 16 mars, nous avons traité plus de 190 000 demandes d’aide (reports de paiement, prêts d’urgence) en raison de la COVID-19 », a indiqué au Journal la porte-parole du Mouvement Desjardins, Chantal Corbeil.

De ce nombre, 103 000 demandes concernent des reports de paiement sur les cartes de crédit, le financement Accord D ou les prêts automobiles.

De leur côté, les prêts et marges de crédit représentent 87 000 demandes, dont 66 000 en lien avec un prêt hypothécaire.

Plus de 61 000 à la BN

À la Banque Nationale (BN), on recensait plus de 61 000 demandes de clients en date de vendredi dernier.

« Du nombre, 29 000 demandes concernaient des demandes de report de paiement en lien avec un prêt personnel ou de crédit, et 32 000 demandes concernaient des demandes de report de versements hypothécaires », a précisé hier son porte-parole Jean-François Cadieux.

C’est un bond de 8000, ou 33 %, depuis le 3 avril dernier, ce qui démontre la popularité grandissante de la mesure auprès des Québécois qui peinent à joindre les deux bouts.

« On a fait ça pour les deux épisodes d’inondations ces cinq dernières années, et pour le verglas, et ç’a très bien fonctionné », avait expliqué en entrevue au Journal, début avril, le PDG de la Banque Nationale, Louis Vachon, qui s’attendait à ce flot de demandes.

Dans l’ensemble du pays, les institutions financières ont octroyé plus de 700 000 reports d’hypothèques, représentant plus de 800 millions de dollars, selon l’Association des banquiers canadiens (ABC).

– Avec la collaboration Pierre-Olivier Zappa