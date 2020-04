Quand retournerons-nous au cinéma?

Je lisais hier le magnifique reportage que le magazine Vanity Fair consacrait à Dune (l’adaptation du classique de science-fiction de Frank Herbert) du Québécois Denis Villeneuve, avec des images exclusives de Timothée Chalamet en tournage en Jordanie.

Et un bout de phrase m’est rentré dans le cœur : « Quand le film sortira en salles le 18 décembre... »

Le 18 décembre, est-ce qu’on pourra se retrouver tous ensemble dans une salle, à deux mètres de distance les uns des autres, à respirer le même air ? Et une question encore plus difficile : est-ce qu’on VOUDRA ?

D’UN ÉCRAN À L’AUTRE

Depuis le début du confinement, les cinéphiles plongent dans le cinéma en ligne ou à la télé. Et on est gâté. Si je nommais tous les sites où l’on peut regarder des films, ça me prendrait tout mon espace de chronique. Il y en a pour tous les goûts.

Pour les classiques québécois, sachez que L’eau chaude l’eau frette d’André Forcier en version restaurée est offert sur les plateformes de Vidéotron et d’Apple dès aujourd’hui.

Et pour les récents, même Vincent Guzzo vient de lancer sa plateforme de films en continu.

Mais après la pandémie, va-t-on retourner s’enfermer dans une salle sombre ?

Vous ne pensez pas que l’industrie, les gros joueurs sont en ce moment même en train de regarder comment les habitudes sont en train de changer pour se positionner pour l’« après-pandémie » ?

Le magazine Slate France a carrément posé la question lundi : « La crise du Covid-19 est-elle en train de tuer le cinéma ? »

Je vous ai souvent écrit ici sur les expériences de plus en plus désagréables dans les « vrais » cinémas, avec des cellulaires qui sonnent, des tapons qui textent, des enfants qui courent partout.

Est-ce qu’après avoir goûté pendant des mois aux joies du cinéma tranquille à la maison, sans interruption, on va avoir envie de revenir au monde d’avant ?

Les commentaires que je reçois au Journal vont dans le même sens : « Je suis équipé en cinéma maison, après la pandémie, je ne retourne pas au cinéma payer des prix de fou ».

Et puis, il faut se le dire : ça fait déjà un bon moment que les séries télé ont remplacé les films, dans le cœur de bien des gens.

Est-ce que la pandémie actuelle sera le dernier clou dans le cercueil de cet art, de cette industrie ?

Ou est-ce qu’au contraire, des créateurs hyper inventifs vont trouver une façon de réinventer le genre ?

Un petit génie est-il en ce moment même en train de pondre, dans sa chambre, un film post- COVID-19 qui réinventera les codes ?

ÉCRAN NOIR ET NUITS BLANCHES

Retourner au cinéma pour voir des films standards ? Pas sûre.

Mais le 18 décembre, si les cinémas sont ouverts, j’irai voir Dune sur grand écran. Et s’il faut que je supporte un voisin mangeur de hot dog... eh bien tant pis !

Le grand art mérite un grand écran !