Quoi regarder à la télévision jeudi?

En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions à regarder à la télévision sur les chaînes francophones, ce jeudi 16 avril.

«Ça va bien aller»

Fabien Cloutier et Marie-Soleil Dion jasent avec Maripier Morin et Sam Breton, et Matt Holubowski et Émile Bilodeau offrent des prestations musicales. Jeudi, 19 h, TVA.

«Bob Gratton: ma vie, my life»

Finale de la troisième saison de la série, dans laquelle notre inénarrable Bob (Julien Poulin) organise un concours amateur «Million Dollar», qu’il trafique pour laisser gagner Méo (Yves Trudel). Mike (Dave Richer) tombe amoureux d’un talentueux compétiteur handicapé. Jeudi, 19 h 30, Prise 2.

"De garde 24 / 7"

Même en rediffusion, la série documentaire «De garde 24/7» demeure aussi sensible et fascinante qu’instructive. Dans l’épisode de jeudi, tiré de la cinquième saison, une patiente est en mort cérébrale aux soins intensifs, et sa famille consent au don d’organes. Un processus supervisé par le docteur François Marquis. La docteure Mona Khattabi reçoit une jeune femme atteinte de la paralysie cérébrale. Jeudi, 20 h, Télé-Québec.

«Miracles du paradis»

Au grand bonheur d’une mère très croyante (Jennifer Garner), qui avait perdu la foi, une fillette (Kylie Rogers) atteinte d’une maladie digestive incurable est miraculeusement guérie à la suite d’un étrange accident. Jeudi, 20 h, TVA.

«Mon homme»

Film de Bertrand Blier, avec Anouk Grinberg, Gérard Lanvin et Valeria Bruni Tedeschi. Marie, une prostituée, offre l’hospitalité à un sans-abri dormant au froid dans la cour de son immeuble. Jeudi, 20 h, Studiocanal.

«Camus/Sartre : une amitié déchirée»

Film documentaire qui éclaire les relations entre les deux penseurs iconoclastes que furent Sartre et Camus, les deux écrivains français du XXe siècle les plus connus dans le monde, qui ont représenté à la même époque la figure de l’écrivain engagé et exploré le roman, la philosophie, le théâtre et le journalisme. Jeudi, 21 h, Planète+.

«Pour toujours, Farrah Fawcett»

L’actrice Farrah Fawcett, décédée le 25 juin 2009, n’a jamais eu peur de sortir de sa zone de confort. Ce documentaire relate les faits saillants de la carrière de la «Charlie’s Angels», rendue célèbre grâce à une séance photo audacieuse, et offre des images exclusives de sa vie. Jeudi, 22 h, Canal D.