Séries: Kristopher Letang milite pour «du jamais-vu»

Au sujet d’une possible reprise des activités dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le défenseur des Penguins de Pittsburgh Kristopher Letang tient un discours rafraîchissant.

Comme son équipe serait présentement qualifiée pour les séries éliminatoires, on pourrait comprendre que le Québécois soit plus pointilleux sur les paramètres d’un retour des activités. On pourrait également concevoir qu’il ne soit pas chaud à l’idée de voir des équipes préalablement exclues être incluses dans la grande danse.

Or, Letang a une pensée pour les partisans de hockey qui vivent présentement le confinement. Et si la LNH frappait un coup de circuit en optant pour un format audacieux et créatif à un moment où les amateurs ont plus que jamais soif de divertissement sportif?

«Il y a une partie de moi qui dit: "On devrait faire quelque chose de spectaculaire, du jamais-vu pour les partisans de hockey", a proposé Letang, mercredi, lors de l'émission Dave Morissette en direct sur les ondes du réseau TVA Sports. Surtout que les partisans auront été en confinement pendant des mois. Ce serait peut-être le fun pour eux de voir quelque chose qu’ils n’ont jamais vu. Un tournoi avec un "bracket".»

Une compétition semblable au March Madness, comme semble suggérer Letang, est une option parmi tant d’autres qui ont été soulevées depuis la suspension des activités afin de pimenter les choses. La LNH, elle, répète à qui veut l’entendre que toutes les options sont sur la table à l’heure actuelle pour mener à bien une reprise des activités qui ne compromettrait pas l’intégrité du championnat.

Pas de faux espoirs

Aux États-Unis, le spécialiste des maladies infectieuses de la Maison-Blanche, Anthony Fauci, a ravivé l’espoir en indiquant que les sports professionnels pourraient revenir cet été, mais seulement si les matchs sont joués à huis clos.

Letang se garde tout de même de s’emballer trop rapidement, lui qui demeure sensible aux questions relatives à la santé publique.

«Je ne veux pas me faire de faux espoirs et je ne veux pas non plus mettre des gens à risque, a-t-il confié. Les gens vont sûrement dire que les athlètes sont en santé et sont moins à risque, mais il y a des entraîneurs, des gens qui travaillent dans les établissements qui sont peut-être plus à risque. Il faut tenir compte du sort de beaucoup de gens, pas uniquement des athlètes.»

«Ce qui est stressant avec tout ça, c’est qu’on va voyager, on sera dans des hôtels, a ajouté Letang. On ne peut pas tout contrôler. C’est sûr qu’il y a un risque. Pour quelqu’un comme moi qui va voyager de ville en ville, admettons que je contracte le virus, moi, je vais peut-être m’en tirer, mais je vais peut-être mettre des gens à risque dans le prochain amphithéâtre ou dans le prochain hôtel.»

À l’extérieur des considérations de santé publique, Letang n’apparaît pas préoccupé outre mesure par les conditions dans lesquelles le hockey retournerait et par l’avantage que celles-ci pourraient procurer à certaines équipes.

«Je n’ai pas besoin de quelque chose en particulier. La situation va être la même pour tous les joueurs. Si tu me donnes une semaine [pour reprendre la forme], tout le monde aura eu une semaine», a-t-il fait valoir.

Le quart-arrière des «Pens» reconnaît toutefois qu’un camp d’entraînement d’une telle durée ne permettrait pas aux joueurs de performer au sommet de leurs capacités.

«Si j’avais à donner un chiffre, je dirais que ça prendrait un bon trois semaines pour récupérer le "timing" et être capable de jouer avec beaucoup d’intensité», a-t-il indiqué.