11 chambres avec vue où on aimerait bien être en ce moment

Vous êtes en sécurité et en santé à la maison? Vous avez de la chance, et il n’y a assurément pas de meilleur endroit au monde où passer à travers la situation actuelle.

Mais, on jase, là.

Tant qu'à être confiné à l'intérieur, que diriez-vous que votre domicile offre une vue semblable à l’une ou l’autre de celles-là?!

11 hôtels du monde offrant des panoramas spectaculaires :

Vue sur les pyramides

Le Caire, Égypte

Saviez-vous que les mythiques pyramides de Gizeh étaient vraiment tout près des limites de la ville du Caire? Le Marriott Mena House en offre la preuve avec ses luxueuses chambres avec vue!

Vue sur... des girafes

Giraffe Manor, Nairobi, Kenya

Cet hôtel historique se trouve au milieu d'un sanctuaire dont la mission est la sauvegarde des girafes de Rothschild. Certaines de ses chambres possèdent un balcon et des fenêtres «à hauteur de girafe». Les rencontres avec les animaux ne sont toutefois pas garanties, précise l'hôtel, puisque les girafes se promènent librement.

Vue du 118e étage

Ritz-Carlton Hong Kong, Hong Kong

Cet hôtel de luxe occupe les 16 derniers étages du plus haut gratte-ciel de Hong Kong, qui fait presque 1/2 km de haut. La vue sur le port y est spectaculaire, que ce soit depuis les chambres ou depuis la piscine intérieure, située au 118e et dernier étage.

Vue sur la mer Égée

Katikies Hotel, Santorin, Grèce

Accroché aux falaises de la ville de Oia, dans l’archipel des Cyclades, cet hôtel a de quoi faire rêver les romantiques. Ses piscines «infinity» sont particulièrement invitantes...

Vue sur le désert du Namib

Wolwedans Dunes Lodge, Namibie

Les «chalets» de luxe de cet hôtel de la Namibie sont perchés sur une dune, au coeur du désert du Namib. Les voyageurs s’endorment en regardant les étoiles et se réveillent avec le lever du soleil. Il n’est pas rare qu'ils voient passer des zèbres et des oryx.

Vue sur les pics de la Patagonie

EcoCamp Patagonia, Chili

Situé dans le célèbre parc national Torres del Paine, cet hôtel écologique est composé de dômes géodésiques et offre différents treks et excursions aux alentours. Aventure et immersion en nature au programme!

Vue sur la Cappadoce

Sultan Caves Suites, Goreme, Turquie

Comme plusieurs autres habitations de la Cappadoce, les chambres de cet hôtel sont creusées dans le roc. Ce sont donc les terasses de pierre de l’établissement qui offrent des vues spectaculaires, surtout le matin, lorsque les montgolfières emmenant les touristes s’envolent par centaines au-dessus de la région et de ses formations rocheuses uniques.

Vue sur la nature de Bali

Four Seasons Bali at Sayan, Ubud, Bali

Le ville d’Ubud, rendu célèbre par le livre et le film Mange, prie, aime, est entouré de jungle et de rizières. Cet hôtel de grand luxe offre des vues sur la nature qui donnent drôlement envie d’inventer la téléportation!

Vue sur Bora Bora

Four Seasons Bora Bora, Polynésie française

Se réveiller devant les pics volcaniques de Bora Bora, au milieu d’un lagon turquoise? Dans une villa de luxe avec plancher de verre et piscine privée? On pourrait sans doute «toffer» ça quelques jours.

Vue sur le lac Louise

Fairmont Chateau Lake Louise, Alberta, Canada

Situé au coeur du parc national de Banff et actuellement fermé à cause de la pandémie, le Fairmont Chateau Lake Louise est un classique de l’Ouest canadien. Dans certaines chambres, il suffit d’ouvrir les rideaux pour admirer le lac Louise turquoise et les Rocheuses en arrière-plan.

Vue sur le Saint-Laurent

Dômes Charlevoix, Charlevoix, Québec

Ce n’est certainement pas le seul endroit du Québec où on peut se réveiller avec le fleuve, mais il faut avouer que l’expérience du dôme à flanc de falaise sort de l’ordinaire. Ce site d’hébergement 5 étoiles se trouve à Petite-Rivière-Saint-François. À essayer - une fois la crise passée, bien sûr.