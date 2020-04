DESJARDINS (LACHAPELLE)

Carmen



À St-Laurent, le 13 avril 2020, est décédée à l'âge de 95 ans, Mme Carmen Lachapelle, épouse de feu M. Charles Desjardins.Elle laisse dans le deuil ses filles Luce Alexandra, Louise (Etienne), sa petite-fille Magalie, sa soeur Gilberte, son frère Maurice, ses neveux et nièces ainsi que Claudine et Gabrielle.Il n'y aura pas de visites au salon. Les funérailles auront lieu à une date ultérieure.La famille tient à remercier l'équipe du CHSLD St-Laurent, particulièrement Hélène et Shermeen, pour les bon soins.Des dons à l'Institut de gériatrie de Montréal ou au Club des Petits Déjeuner seraient appréciés.DESROSIERS ET FILS INC.10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME