WERCHOLAZ, Gerry



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de M. Gerry Wercholaz, survenu le 10 avril 2020, à l'âge de 90 ans. M. Wercholaz est retraité de SNC-Lavalin, artiste et musicien.Il laisse dans le deuil sa compagne des 61 dernières années Mme Mireille Tassé, ses deux enfants chéris Linda et Michael (Manon Lemieux), sa belle-soeur Monique Tassé, sa nièce Nathalie Tassé (Michael Martin) et ses neveux Sylvain Quevillon (Nathalie Bélisle) et Daniel Quevillon (Anne Gravel) ainsi que plusieurs autres parents et amis.