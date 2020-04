BISAILLON, père Pierre, O.F.M.



À Montréal, le 14 avril 2020, à l'âge de 92 ans, après 73 ans de vie religieuse et 66 ans de prêtrise, est décédé le père Pierre Bisaillon, franciscain.Outre ses confrères religieux, il laisse dans le deuil son frère André (Colette Sauvé), sa soeur Christiane (Gabriel Déziel), sa belle-soeur Jacqueline Moranville (feu Jacques Bisaillon) et de nombreux autres parents et amis.Compte tenu des circonstances actuelles, il ne sera pas exposé. Ses funérailles sont remises à plus tard. Inhumation au cimetière Le Repos Saint-François-d'Assise, 6893 rue Sherbrooke Est, à Montréal.