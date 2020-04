«À part le coronavirus, rien ne presse» - Marc-Édouard Vlasic

Aux quatre coins du Canada et des États-Unis, les amateurs de hockey se demandent si la saison de la Ligue nationale reprendra un jour ou bien si elle sera tout simplement annulée.

S’il n’en tenait qu’à lui, Marc-Édouard Vlasic mettrait un trait définitif sur la présente campagne. C’est ce qu’il a affirmé en substance à l’émission de fin de soirée de TVA Sports, Dave Morissette en direct, jeudi.

« Tous les événements à travers le monde sont annulés, alors pourquoi pas les sports aussi? Il y aura du hockey l’année prochaine et l’année suivante. Il faut régler le problème du coronavirus avant de perdre la saison prochaine. »

« La santé de tout le monde, que ce soit les joueurs, les partisans ou les membres du personnel, devrait primer sur n’importe quoi. À part le virus, rien ne presse pour l’instant », a indiqué Vlasic avec son franc-parler habituel.

Le défenseur des Sharks de San Jose passe sa période de confinement au lac Tahoe, un endroit paradisiaque situé à la frontière entre la Californie et le Nevada. Il y est installé depuis déjà un mois.

« Aussitôt que l’interruption de la saison a été annoncée, je me suis réfugié au lac Tahoe avec ma femme et mes trois chiens. Nous sommes isolés du reste du monde. Nous sommes moins inquiets de la pandémie parce qu’il y a beaucoup moins de cas ici. »

Loin de sa forme optimale

Comme il est loin de la maison, Vlasic est peu équipé pour s’entraîner. Il reste cependant actif.

« Je n’ai absolument rien pour m’entraîner. J’ai plus de choses à San Jose. Ici, je fais du paddle board et je me promène avec mes chiens. À part ça, je marche et je cuisine. »

Il avoue justement qu’il aurait besoin de beaucoup de temps avant de retrouver sa « forme de match ».

« Si la saison reprenait dans deux semaines, je ne serais absolument pas prêt. Zéro. Je devrais m’entraîner 24 heures sur 24 pendant deux semaines pour être à 100%. »

Pour ce qui est de la possibilité de devoir jouer à huis clos, ce scénario ne l’emballe pas du tout. « Je trouverais ça vraiment plate! », a-t-il admis.