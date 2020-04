BOUDREAULT, Michel



À Longueuil, le 1er avril 2020, à l'âge de 61 ans, est décédé Michel Boudreault, fils de feu Léopold Boudreault et feu Thérèse Goyette.Il laisse dans le deuil sa fille Gabrielle (Stéphane, son fils Zackary) (sa mère Johanne), sa petite-fille Claire, son amie Sylvie (Simon, Vincent et Amélie), feu son frère Louis (Josée), ses soeurs Johanne, Jocelyne (Gérard), Louise (Michel), Sylvie (Jacques) et Hélène (Richard), ses tantes Pierrette et Madeleine, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, Francine (Robert), ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille tient à remercier l'équipe du 1F de l'Hôpital Charles-Le Moyne, pour les soins prodigués au cours des dernières années.Les funérailles auront lieu à une date ultérieure.