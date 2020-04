COVID-19: La SAQ reporte la hausse des prix des vins

En raison de la pandémie de COVID-19, la Société des alcools du Québec (SAQ) reporte la hausse des prix du printemps sur ses vins et ses spiritueux et elle gèle les salaires de sa haute direction.

«Considérant les pressions économiques sur plusieurs ménages, la SAQ a convenu avec ses fournisseurs de reporter à une date ultérieure la hausse du prix de détail», a indiqué la direction de la société d’État.

Depuis 2017, la SAQ autorise ses fournisseurs à augmenter les prix de leurs produits seulement deux fois par année, soit en mai et en novembre. Quant aux baisses de prix, elles sont toujours permises.

À l’automne dernier, la SAQ avait réduit de 43 cents le prix de 599 produits, alors que 359 avaient enregistré une hausse moyenne de 29 cents.

«La nouvelle date d'entrée en vigueur des prix révisés sera déterminée en fonction de l'évolution de la crise actuelle», précise l’organisation.

Gel des salaires

Par ailleurs, la société d’État a annoncé jeudi le gel des salaires de ses dirigeants pour l’année financière 2020-2021. Le versement des bonus aux employés non syndiqués en fonction de l’atteinte de leur objectif pour 2019-2020 sera aussi repoussé de quelques mois.

Ces montants devraient être versés en septembre. L’an dernier, les cadres et le personnel non syndiqué s’étaient partagés tout près de 6,6 millions $.

Hydro-Québec a également annoncé au début du mois d’avril l’annulation des augmentations salariales de ses dirigeants. Le versement des bonus pour le personnel non syndiqué a aussi été reporté.

Coup de pouce aux restaurants

Victime de la pause du Québec en raison de la COVID-19, le secteur de la restauration pourra aussi profiter d’allègements de la SAQ. Cette dernière souligne avoir assoupli les modalités de paiement des titulaires de permis.

La société d’État mentionne également mettre à profit ses différentes plateformes pour faire la promotion du service de commandes pour emporter offert par certains établissements.

Afin de participer à la bataille contre le virus, la SAQ a mis au cours des dernières semaines à la disposition des établissements de santé l’ensemble de son inventaire d’alcool à 94 %.

Plus de 1500 bouteilles ont été jusqu’à présent remises à des centres hospitaliers à travers la province. L’objectif étant de trouver une solution à la pénurie de produits désinfectants.

Cette semaine, Le Journal écrivait que malgré l’annulation des festivals et des événements publics, la SAQ, Loto-Québec et Hydro-Québec prévoyaient tout de même maintenir leurs dons et commandites en 2020. Une cagnotte qui devrait dépasser les 33 millions $.