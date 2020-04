COVID-19: le bilan grimpe à 12 morts au Jeffery Hale

Le plus récent bilan pour la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches fait état de 844 personnes infectées et 26 morts au total, dont 12 au Jeffery Hale.

Le directeur régional de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale, le Dr François Desbiens, a confirmé 23 nouveaux cas positifs sur le territoire et deux décès supplémentaires, ce qui porte le total à 551 personnes infectées et 20 décès à ce jour.

« Je veux saluer la mobilisation exceptionnelle des gens de notre région qui se portent volontaires pour soutenir nos équipes dans nos centres d’hébergement et nos résidences pour personnes âgées », a déclaré le Dr Desbiens.

Selon lui, la priorité actuelle est l’urgent besoin d’infirmières et de préposés aux bénéficiaires.

Personnel recherché

Les personnes qualifiées et intéressées à soutenir les équipes en centres d’hébergement et en résidences pour aînés peuvent contacter le 1 844 220-2227. Malgré la priorisation accordée aux gens qui peuvent rapidement offrir des soins médicaux, les équipes du CIUSSS assureront le suivi de l’ensemble des candidatures.

Dans la région, la situation est toujours critique au Jeffery Hale avec 46 usagers et 31 membres du personnel atteints. Une personne supplémentaire est décédée, portant le bilan à 12 morts à cet endroit. Ailleurs---, au CHSLD Paul-Triquet, le nombre de cas a peu changé, mais un second décès s’est ajouté.

Plutôt stable

En Chaudière-Appalaches, la situation n’a pas évolué dans les dernières heures. Le bilan fait état de deux nouveaux cas, portant à 293 le nombre total dans la région.

Neuf personnes sont hospitalisées, dont trois aux soins intensifs. On compte toujours six décès au total. La Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches cumulent environ 5 % des cas déclarés dans la province, alors que Montréal à elle seule en compte 46 %.

Au Manoir Liverpool de Lévis, ainsi qu’au Manoir de l’arbre argenté, on ne rapporte aucun changement. Lévis est sans surprise le secteur le plus touché par le virus avec près de 61 % des cas en Chaudière-Appalaches.