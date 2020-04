COVID-19: Le téléthon Opération Enfant Soleil aura lieu

Pandémie mondiale ou pas, Opération Enfant soleil continuera de récolter des millions de dollars pour les enfants malades du Québec en organisant son téléthon annuel.

Malgré des mesures de distanciation sociale qui ne sont pas sur le point d’être levées et l’interdiction des grands rassemblement culturels qui demeurera en vigueur au moins jusqu’à la fin de l’été, la tradition se poursuivra le 7 juin : la 33e édition du téléthon sera présentée sur les ondes de TVA.

Évidemment, il n’y aura pas de public et toutes les mesures de sécurité dictées par le gouvernement seront suivies à la lettre, assurent les organisateurs.

«Le téléthon n’aura ni la même forme ni la même durée que d’habitude en raison de la situation actuelle. Il est prévu que nous soyons présents sur les ondes de TVA par intervalles pendant toute la journée du 7 juin. Et après le bulletin de nouvelles de 18h, nous prendrons l’affiche sans interruption jusqu’à 22h», a fait savoir la présidente-directrice générale d’Opération Enfant Soleil, Julie Lemieux.

Porte-paroles

La forme que prendra l’émission télévisée n’a pas été précisée, ni le nom du ou des animateurs. TVA a préféré ne pas accorder d’entrevue à ce sujet, jeudi. Des annonces seront faites prochainement.

Il a tout de même été possible de savoir que les porte-paroles 2020 seront Annie Brocoli, Maxime Landry, Alain Dumas, Roseline Filion, Louis-Georges Girard, Josée Lavigueur, Arthur L’aventurier, Annie-Soleil Proteau, Camille DG, Anick Dumontet, Philippe Fehmiu, Eve-Marie Lortie, Félix-Antoine Tremblay et Mélissa Bédard.

«Plus que jamais, nous sortirons des sentiers battus et innoverons, de concert avec Opération Enfant Soleil, afin de pouvoir venir en aide aux enfants malades et à leur famille», a déclaré Nathalie Fabien, directrice principale, chaînes et programmation, du Groupe TVA, par voie de communiqué.

Animée par Annie Brocoli et Maxime Landry, l’édition 2019 du téléthon avait permis d’amasser une somme record de 20,1 millions de dollars.