COVID-19: on répond à vos questions

Vous avez des questions sur les mesures annoncées par les gouvernements? Vous doutez d’une nouvelle relayée sur les réseaux sociaux? Votre témoignage mérite notre attention?

Écrivez-nous dès maintenant à l’adresse coronavirus@quebecormedia.com . Nous tenterons de répondre à votre question au cours des prochains jours.

À LIRE AUSSI:

Les réponses à vos questions - 15 avril

Les réponses à vos questions - 13 avril

Puis-je me déplacer d’une région à une autre pour aller chercher mes pneus d’été si je n’arrête nulle part? (Valérie Charron)

«Non. Si votre déplacement implique que vous devez quitter une région en confinement, vous devrez attendre la levée des mesures puisque le changement de pneus n’est pas considéré comme un déplacement essentiel en ce qui a trait au confinement des régions. Cependant, si votre rendez-vous avec votre garagiste est dans la même région que votre résidence, il est permis de s’y rendre.»

- Nicolas Vigneault, service des affaires publiques et des stratégies du Ministère de la Santé et des Services sociaux

Est-ce que le débosselage et le carrossage font partie de la nouvelle liste de services «prioritaires»? (anonyme)

«Oui, mais j’ai discuté avec le ministre du Travail mardi, qui nous a fait comprendre que l’annonce de lundi permet aux carrossiers de reprendre le travail, mais ne les oblige pas. Il y a certains employeurs qui vont faire un retour progressif, d’autres vont appeler leurs clients qui avaient vu leur rendez-vous repoussé en raison de la crise. Il y a plusieurs franchisés qui ont profité du dernier mois pour adapter leur atelier à la nouvelle réalité de distanciation et d’interaction sociale. »

- Yves Roy, vice-président régional du Québec pour Fix Auto

Il est présentement impossible de faire immatriculer un véhicule à la SAAQ étant donné que les points de service sont fermés. Je dois pourtant me déplacer pour des commissions essentielles. Quand rouvrira la SAAQ de nouveau? (Annabelle St-Georges)

«Pour limiter les déplacements, la SAAQ offre, sur rendez-vous seulement, l’immatriculation de véhicules et la délivrance de permis de conduire pour les conducteurs qui travaillent dans les services et les activités jugées prioritaires par le gouvernement du Québec. Cette mesure s’applique également à la vérification de véhicules routiers. Le paiement du renouvellement du permis de conduire et de l’immatriculation peut, par ailleurs, toujours se faire en ligne.

Nos services en ligne demeurent disponibles, que vous soyez un citoyen, une entreprise ou un intervenant externe. Nous travaillons aussi à élargir notre offre de services tout en respectant les directives gouvernementales.»

- Mario Vaillancourt, porte-parole et relationniste pour la Société de l’assurance automobile du Québec

Le propriétaire de la résidence où l'on habite est-il dans l'obligation de nous aviser quand il y a des cas du coronavirus dans l'établissement? A-t-on le droit de l'exiger? (Claire Chapdelaine)

«Oui, les propriétaires et gestionnaires de résidences privées pour aînés doivent aviser les résidents de la présence de cas de la COVID-19. Depuis le 15 avril, le gouvernement du Québec rend publique la liste des milieux d’hébergement pour aînés, incluant les résidences privées pour aînés, qui comptent des cas.

Cette liste peut être consultée en cas de doute. Il faut savoir cependant qu'elle est en constante évolution et qu’elle peut comporter des erreurs.»

- Marie-Claude Dion, responsable des communications pour le Regroupement québécois des résidences pour aînés