COVID-19: Pas de spectateurs, pas de problème pour Thomas Chabot

Le défenseur des Sénateurs d’Ottawa Thomas Chabot veut reprendre l’action le plus rapidement possible, et ce, même s’il doit jouer dans un amphithéâtre vide.

«Je pense que ce serait bien de pouvoir revenir et de nouveau jouer. Ce serait une situation inhabituelle sans partisans dans les gradins. Mais à ce point-ci, c’est quelque chose que les gars seraient prêts à faire», a exprimé le Québécois dans une vidéoconférence, jeudi.

«Tout est différent et bizarre dans cette affaire, mais je pense que si cela arrive, je serai heureux de le faire», a-t-il ajouté.

Rappelons que les activités de la Ligue nationale de hockey (LNH) sont en pause depuis le 12 mars dernier, et ce, en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit partout sur le globe.

Une nouvelle identité

Si la LNH est en mesure de poursuivre sa saison 2019-2020, les Sénateurs retourneront sur la glace pour une courte période, car ils sont loin d’une place en séries éliminatoires.

La formation de la capitale fédérale connait une autre saison difficile, elle qui est en reconstruction.

Qu’à cela ne tienne, Chabot voit du positif dans la dernière campagne qu’il a joué.

«Ils essayent de changer notre identité, a-t-il dit en parlant de l’état-major des “Sens”. Nous devons patiner, jouer avec ardeur tous les soirs et ne jamais abandonner. Je crois que nous avons fait ça à maintes reprises au cours de la saison et c’est quelque chose sur lequel nous devons continuer de travailler dans les années à venir.»

Un nouveau rôle

Sur une note plus personnelle, Chabot a découvert ce que c’était d’être le défenseur numéro 1 d’une équipe de la LNH cette saison. Il est d’ailleurs le joueur du circuit Bettman qui passe le plus de temps sur la patinoire (environ 26 minutes par match).

«C’est quelque chose que je dis depuis des années, je veux être un bon défenseur des deux côtés de la patinoire. Jouer contre les meilleurs joueurs de l’autre équipe, c’est loin d’être parfait, mais si je suis capable de m’améliorer chaque année, c’est bon signe.»

C’est d’ailleurs probablement parce qu’il joue contre les meilleurs trios adverses que les statistiques de Chabot ont diminué en 2019-2020, comparativement à la campagne précédente.

Cette année, il a amassé 39 points (6-33) en 71 matchs, alors que l’an passé, il a obtenu 55 points (14-41) en 70 rencontres.