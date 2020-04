COVID-19: Régis Labeaume demande l'annulation de l'année scolaire

Le maire de Québec exhorte le premier ministre à «prendre son temps» pour le déconfinement et l'invite même à annuler carrément l'année scolaire.

Dans une entrevue radiophonique accordée à Paul Arcand, le maire de Québec, Régis Labeaume, dit craindre un déconfinement trop rapide qui amènerait plus de problèmes que de bienfaits. Il va plus loin et demande au premier ministre François Legault d'annuler le reste de l'année scolaire.

«Les gens sont patients malgré tout. S’il fallait qu’en plein printemps, tout le monde se lâche lousse et qu’il faille se confiner de nouveau, ça serait la déprime incroyable. Alors, les enfants à l’école, ça presse pas. J’ai envie de lui dire [au premier ministre]: “Annulez donc l’année scolaire.” On est quasiment rendu là. On est rendu en avril, là. Ça vaut-tu la peine de prendre une chance?»

Il estime qu'il est «extrêmement lourd», pour le premier ministre, de devoir jongler avec toutes ces décisions. «Il a toute mon admiration.»

Mais le maire croit que déconfiner trop tôt serait néfaste.

«J’implore le premier ministre de prendre son temps et de ne pas se faire pousser dans le dos. Je le comprends, il a énormément de pression. Mais sincèrement, lui comme nous, on a beaucoup lu là-dessus depuis un mois, et le danger de la reprise de la pandémie ou d’une accélération de la pandémie sont tellement là. Je dis au premier ministre: “Prenez votre temps, il n’y a pas d’urgence.” On ne peut pas prendre la chance d’un deuxième pic. Imaginez-vous l’état psychologique de la population.»

Il demande aussi de ne pas céder à la pression des gens d'affaires.

Trump «fou raide»

Le maire de Québec s'en est également pris au président des États-Unis, Donald Trump. Questionné sur la volonté de ce dernier, de remettre rapidement en marche les sports professionnels, qu'il considère comme un service essentiel, M. Labeaume a ironisé.

«Il y a plusieurs virus qu’il a pris avec les années. C’est un virus qui l’a atteint profondément mentalement. Ce qui fait qu’il n’est pas capable de gérer l’autre virus. Il est complètement plaqué. Il veut qu’on ouvre les stades de baseball. Faut-tu être fou raide!»

Régis Labeaume a critiqué les intentions du président, qui laissent entrevoir qu'il pourrait congédier le Dr Anthony Fauci, «le gars le plus brillant en pandémie aux États-Unis». Le maire estime que Trump est «un cas», tout comme ses électeurs. «Qu'ils vivent avec!»