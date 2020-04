COVID-19: vers la fin des points de presse le week-end à Québec

Alors qu’on s’apprête à atteindre le pic de l’épidémie de coronavirus au Québec, le cabinet du premier ministre François Legault songe à ne plus faire de points de presse le week-end.

Tout peut encore changer, surtout si, par malheur, la situation dégénère, mais tout porte à croire que le trio Legault–Arruda–McCann prendra une pause des rencontres jusqu'ici quotidiennes avec la presse parlementaire.

Dans l’entourage du premier ministre, on explique que c’est «l’objectif», qu’il est temps de commencer à penser à prendre des pauses.

Même si cela reste encore à confirmer, plus tôt que tard, des points de presse pour faire état de la situation quant à la COVID-19 à travers la province continueront donc à avoir lieu, mais en semaine seulement.

Un rendez-vous quotidien

Depuis le début de la crise, il y a un mois, c’est devenu un rendez-vous quotidien pour des millions de Québécois confinés à la maison: sur le coup de 13h, M. Legault prend place aux côtés de sa ministre de la Santé, Danielle McCann, et du directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda.

Les plus récentes cotes d’écoute indiquaient que plus de 2,5 millions de téléspectateurs étaient branchés à la conférence de presse diffusée simultanément à TVA, Radio-Canada, LCN et RDI, notamment.

À quelques reprises, le samedi, la vice-première ministre Geneviève Guilbault a remplacé le premier ministre, afin de lui permettre de prendre une journée de congé. Ce devait être le cas samedi dernier, mais M. Legault a repris le collier devant la gravité de la situation au CHSLD Herron, à Dorval. Si la situation le requiert, la presse parlementaire pourrait être convoquée à nouveau en fin de semaine, nous a-t-on assuré.

Le Dr Arruda a aussi été relevé à l'occasion par son adjoint, le Dr Richard Massé.

Dimanche dernier, le trio a pris une première pause en un mois à l’occasion de Pâques. Le bilan a été transmis par communiqué, un scénario qui devrait ainsi se reproduire au cours des prochains week-ends.