RIOS, Consuelo (née Pinillos)



Paisiblement à Beaconsfield le 11 avril 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée Consuelo Pinillos Rios.Prédécédée par son bien-aimé époux Antonio. Elle laisse dans le deuil ses enfants Tony (Liz) et Carlos (Pierrette), ainsi que ses petits-enfants Amanda et Sebastian. Elle manquera aussi grandement à ses belles-soeurs Amparo et Rosario, ainsi qu'à plusieurs parents et amis.Une cérémonie aura lieu en sa mémoire le vendredi 17 avril 2020.Au lieu de fleurs, un don peut être fait à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.La famille aimerait offrir leurs remerciements au personnel du Manoir Beaconsfield pour leurs bons soins.